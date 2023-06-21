Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da konuştu:

KÜTAHYA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugüne kadar doğruya doğru yanlışa yanlış dediklerini belirterek, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Erbakan, teşekkür ziyareti için geldiği Kütahya'da düzenlediği basın toplantısında, partisinin Türkiye genelinde yüzde 7 barajını aşan dört ilden birinin Kütahya olduğunu ifade etti.

Kütahya'nın milli görüşün göz bebeği olan bir şehir haline geldiğini belirten Erbakan, şunları söyledi:



"Tabii Kütahya genelinde yüzde 7'nin üzerinde bir oy Kütahya merkezindeyse yüzde 10'a yakın bir oy alma başarısını gösterdik. Bu nedenle Kütahya artık yeni dönemde Milli Görüş'ün ikinci 40 yılında göz bebeğimiz olan illerimizden bir tanesi haline geldi. Karabük, Kütahya, Malatya ve Bingöl'de bu başarıyı gösterdik elhamdülillah. Tabi Türkiye genelinde de kendi gücümüzle kendi listemizle, kendi oyumuzla, kendi alnımızın teriyle 5milletvekili çıkarmaya hak kazandık. Başka partilerin listesinden, başka partilerin oyuyla, seçmeniyle değil, kendi gücümüzle, kendi alnımızın teriyle bu milletvekillerini çıkarmaya muvaffak olmamız son derece büyük önem arz ediyor."

Erbakan, 5 milletvekilinin mecliste yapacağı çalışmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, ahlak ve maneviyat anlayışının devlet yönetiminde, bürokraside, kamuda her alanda hakim kılınması için gerekli mücadeleyi yapacaklarını aktardı.

Ailenin korunmasının bir beka meselesi olduğunu savunan Erbakan, şöyle devam etti:

"Eğitim sisteminin müfredatın, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştirecek hale getirilmesi. Medyada ahlakı ifsat eden yayınların ıslah edilmesi. Ailenin korunması bir beka meselesidir. Çünkü psikolojik açıdan ahlaki ve manevi açıdan sağlıklı nesillerin yetişmesi güçlü bir aile yapısına bağlı. Öyleyse batıdan ithal yuva yıkan aile ve sosyal politikaları ıslah edilmesi, düzenlenmesi. Hem kadını koruyan, hem erkeği koruyan, hem çocukları koruyan, hem aileyi, yuvayı koruyan tarihimize, değerlerimize, kültürümüze uygun, aile yapımıza uygun aile ve sosyal politikalar alanındaki yasaların, düzenlemelerin hazırlanması."

Erbakan, borç, faiz, vergi ekonomisi yerine, üretime, istihdama, ihracata dayalı bir ekonomi modelini savunduklarını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi olarak AK Parti ile ittifak sürecinde imzaladıkları mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacaklarını ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar doğruya doğru yanlışa yanlış dedik. Bundan sonra da doğruya, doğru yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Bu maddelerin uygulanması, milletimizin hayrına adımlar atılması bizi memnun eder. Destek oluruz. Ancak bu mutabakat metnine uyulmazsa, milletin zararına olacak adımların atıldığına kanaat getirirsek de yapıcı bir şekilde muhalefetimizi, uyarımızı yaparız. Onun için zaten milletimiz bizi seçti ve meclise gönderdi."

Toplantı sonunda, Erbakan'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Partiye yeni katılanlara da rozetleri takıldı.





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