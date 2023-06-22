Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Kadın Girişimcilik Ofisi" açıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) bünyesinde Kadın Girişimcilik Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

KÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, hizmet binasındaki ofisin açılışında, oda olarak girişimci kadınlara destek sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren Kütahya'da daha fazla kadının iş gücüne katılması ve ekonomik güçlenmesini odak noktalarına aldıklarını belirten Argat, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız bir dönemde kadınlar adına kazanımlarımızı korumak ve ileri taşımak çok değerli ve önemli. Kadın Girişimcilik Ofisi ile Kütahya'da iş gücüne katılmak isteyen, girişimcilik fikri olan kadınlara danışmanlık vereceğiz. Girişimci kadınları doğru iş kollarına, faydalı hibe ve desteklere yönlendirerek onlara bu yolculukta yol arkadaşlığı yapacağız." dedi.

Başarılı kadınların diğer kadınlara rol model olduğunu dile getiren Argat, kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin sürdürülebilir kalkınmanın parçası olduğunu anlattı.

Kadın Girişimcilik Ofisi’nde desteklenen girişimlerin başarılı olmasının önemini vurgulayan Argat, "Başarılı kadınlar önemli bir rol model oluyor ve girişimci olmak isteyen kadınlara ilham veriyor. Bu da kadınların kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerini teşvik ediyor. Kadınların iş gücüne katılımı ve girişimcilik faaliyetleri, yoksullukla mücadelede ve toplumların sosyal ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir olmasında önemli bir rol oynar." diye konuştu.

Esin Güral Argat, Kütahya'da yüzde 28 olan kadın istihdamını 2026 yılına kadar yüzde 40'a ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, ofisin açılışı yapıldı.



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