Kütahya'da kurbanlık pazarı açıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da kurbanlık satışları için hazırlanan "Canlı Hayvan Pazarı" açıldı.

Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınında kurulan pazara sabah erken saatlerden itibaren hayvanlarını getiren üreticiler, kurbanlıklarını satışa sunmaya başladı.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, pazarın açılışında yaptığı konuşmada, şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan Canlı Hayvan Pazarı'nın, gerekli tedbirler alınarak kurbanlık satışları için yeniden açıldığını söyledi.

Pazarın bayramın ikinci gününe kadar açık kalacağını belirten Damcı, şunları kaydetti:

"Canlı Hayvan Pazarı'mızda 210 adet büyükbaş, 119 adet küçükbaş hayvanlar için kapalı padokumuz bulunmakta. 152 adet de açık padok sayımızla üreticilerimize hizmet veriyoruz. Padoklarımız dışında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız için serbest bölümler de bulunmakta. Pazarımız, 10 bin adet küçükbaş, 1500 adet de büyükbaş hayvan alacak kapasitedir."

Damcı, kentte 11 noktada kurban kesim alanları oluşturduklarını dile getirerek, kurban kesiminde temizlik kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık da Kütahya’da kurbanlık sayısı bakımından herhangi bir sıkıntının bulunmadığını, 18 bin 160 adet büyükbaş, 77 bini aşkın küçükbaş kurbanlık hayvanın bulunduğunu ifade etti.

Daha sonra, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yapılan duanın ardından pazarın açılışı gerçekleştirildi.





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