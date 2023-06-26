Kütahya iki katlı ev ve çiçek serası yangında kullanılamaz hale geldi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir evde çıkan ve seraya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bölücek Mahallesi'nde Fatih Günaydın'a ait bahçedeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aynı alandaki çiçek serasına sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Ev ile seranın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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