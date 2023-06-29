Kütahyalı hafız görme engellilere "gönül gözüyle" Kur'an öğretiyor

KÜTAHYA (AA) - RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da, görme engelli hafız Taha Aslan, kendisi gibi engeli bulunanlara Braille alfabesiyle hazırlanmış materyallerle Kur'an-ı Kerim öğretiyor.

Doğuştan görme engelli 27 yaşındaki Aslan, ailesinin desteğiyle sosyal yaşamına devam ederek Kütahya Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesini bitirdi, ardından da hafızlığını tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü ön lisans programından mezun olan Aslan, yaklaşık 4 yıl önce kentteki Musalla Camisi'ne müezzin olarak atandı.

Azmi ve yaşama sevinciyle çevresine örnek olan Aslan, Kütahya Müftülüğünün görevlendirmesi ile Merkez Kur'an Kursu'nda görme engellilere ders veriyor.

Kursa katılan görme engelliler, Braille alfabesiyle her harfine dokunarak okudukları Kur'an öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Kur'an'ı okumak, okutmak, anlamak, anlatmak ve yaşamak..."

Taha Aslan, AA muhabirine, eğitimine devam edeceğini, yaptığı işi çok sevdiğini, çevresine faydalı olunca çok mutlu olduğunu söyledi.

Kursta yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Aslan, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim ile ilgili 5 görevimiz var: Okumak, okutmak, anlamak, anlatmak ve yaşamak. Biz bu uğurda yürümeye çalışıyoruz. 7-8 arkadaşımız kursumuza katılıyor. Allah'tan niyazımız kursumuza katılanların sayısının artması yönünde. Buradan engelli arkadaşlarıma ve ailelerine seslenmek istiyorum: Engelli olmak aslında bir dezavantaj değildir. Bazen etrafımızdaki insanlar ve çevresel faktörler bunu dezavantajlı hale getirebiliyor. Bizlerin bunu kolaylaştırmamız gerekiyor. Evet, engellilik zor bir durum ama bu zor durumu hep birlikte aşmamız gerekiyor."

Aslan, ailesinin kendisine her zaman destek verdiğini, yakınları bu durumda olan engelli bireylerin başarı sağlayabileceğini vurguladı.

Kursa, Kur'an harflerini yeni öğrenmek isteyen, Kur'an-ı Kerim'i daha önce öğrenip pekiştirmek isteyenlerin katıldığını anlatan Aslan, "Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Diğer yandan hocalarımızın da bu konuda fedakar olması gerekiyor. Tüm bunların yanında engelli arkadaşlarımın da çokça çalışıp kendilerine sunulan bu imkanlara vefa borcunu ödemeliler." dedi.

Kursa katılan 28 yaşındaki görme engelli Yasin Sapancılar ise Taha Aslan sayesinde Kur'an okumayı öğrendiğini, kendisinin de başkalarına öğretmeyi amaçladığını dile getirdi.

Yaşları 4 ila 84 arasında değişen çok sayıda kişinin katıldığı cami ve Kur'an kurslarındaki derslerde, 50 engelli birey Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor.





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