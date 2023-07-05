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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da yaz spor okulları başladı

AA

Kütahya'da yaz spor okulları başladı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nda yaz dönemi başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının çocuk ve gençlerin yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri amacıyla başlattığı spor okullarının açılış töreni, Dumlupınar Spor Salonu'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, burada yaptığı konuşmada, 7'den 77'ye yaş sınırı olmadan herkesin mutlaka bir spor branşı ile ilgileniyor olmasını hedeflediklerini söyledi.

Yaz spor okullarının oldukça önemli olduğunu belirten Can, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından çocukların ve gençlerin sporla tanışması amacıyla İl Spor Merkezlerinde her yıl düzenlenen yaz spor okullarında farklı branşta eğitime bugün resmen başlamış bulunuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini spor dolu geçirmeleri için bizler ve antrenör arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Çocuklarımızı sporla tanıştıralım, spora teşvik edelim."

Törende, çeşitli spor dalları ile ilgilenen sporcular gösteri sundu.

Yaz spor okulları kapsamında futbol, basketbol, atıcılık, jimnastik, atletizm, boks, karate, okçuluk gibi birçok spor branşının yanı sıra bedensel ve işitme engelliler ile özel sporlar alanında yaklaşık 25 branşta kurs verilecek.

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