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        GÜNCELLEME - Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi

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        Giriş: 07.07.2023 - 19:53
        GÜNCELLEME - Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir azot fabrikasındaki nitrik asit sızıntısına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Kütahya-Eskişehir kara yolunda bir firmaya ait azot fabrikasındaki tankerden, üretimde kullanılan nitrik asit sızdı.

        Bunun üzerine fabrikaya sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

        Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin duruma müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Şu anki rüzgar yönü değerlendirildiğinde şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır ancak fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlarımızın dışarıda bulunmamaları önem arz etmektedir. Çevreye sızan (toprağa, suya karışan) sınırlı miktardaki nitrik asidin seyreltilmesine ve çevreye zararlarının azaltılmasına çalışılmakta, gerekli önlemler alınmaktadır."

        - Vali Ali Çelik, fabrikada incelemelerde bulundu

        Kütahya Valisi Ali Çelik, azot fabrikasında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgiler aldı.

        Çelik, burada yaptığı açıklamada, sızıntısı sonrasında asidin büyük bir kısmının yedek tanka aktarıldığını söyledi.

        Çevreye yayılan nitrik asidin dolomit madeni kullanılarak nötralize edildiğini belirten Çelik, "Çevrede oluşmuş veya oluşabilecek olumsuzluklara karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve Halk Sağlığı ekipleri, gerekli analizleri yapmaktadır. Sızıntı veya müdahale sürecinde herhangi bir fabrika personeli veya kamu görevlisi etkilenmemiştir." ifadesini kullandı.

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