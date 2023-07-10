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        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 22:13
        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Yaşar A. (42) yönetimindeki 64 NL 034 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 17. kilometresindeki Yenikent Kavşağı'nda, Adem G'nin (20) kullandığı 45 AIL 913 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Hamit A. (75), Ramazan A. (81), Cemile Ö. (49) ve Yılmaz Ö. (54), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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