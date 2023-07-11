"Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu"na katılan sporcular Kütahya'ya ulaştı

KÜTAHYA (AA) - İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 7. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Kütahya'ya geldi.

Vali Ali Çelik, Zafer Meydanı’ndan aldığı toprağı şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ulaştırılmak üzere Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur’a teslim etti.

Çelik, bisiklet turuna katılan sporculara kazasız belasız yolcuklar temennisinde bulundu.

Kütahya’da çok iyi karşılandıklarını belirten Okur da "15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatıcı bisiklet turumuzun bu kadar çok ilgi görmesi bizi mutlu ediyor. Kısmetse önümüzdeki yıl turumuzu biraz daha geliştirerek her bölgeden yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Çelik, bisikletlilerin startını vererek uğurladı.

Aralarında profesyonel sporcuların da yer aldığı bisikletlilerin 4 gün sonra şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesine ulaşmaları bekleniyor.

İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray üzerinden Niğde'ye ulaşacak sporcular, tur boyunca her ildeki şehitliklerden alacakları toprağı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakacak.

Tur, şehitliklerden alınan toprakların şehit Halisdemir'in kabrine bırakılmasıyla sona erecek.