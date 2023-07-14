Kütahya Valisi Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, bundan 7 yıl önce, hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı darbe girişimiyle Türkiye'nin tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadığını hatırlattı.

Türk milletinin ülkenin dört bir yanında kahramanlık destanı yazdığını kaydeden Çelik, şöyle devam etti:

"Tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimiz, o ihanet dolu 15 Temmuz gecesinde de 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' şiarıyla canını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdı. İnancın, toptan ve tüfekten üstün olduğunu bilen aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı verdiği mücadeleyle ülkemizin dört bir yanında kahramanlık destanı yazdı. Bizlere düşen, 15 Temmuz'daki birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmek, çocuklarımıza, gençlerimize o eşsiz ruhu anlatmak ve geleceğe taşımaktır. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur.”

Vali Çelik, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitleri rahmet ve minnetle andığını, hayatta olan gazilere sağlık ve sıhhat dilediğini sözlerine ekledi.