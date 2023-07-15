Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlikler ziyaret edildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

İl Müftülüğü görevlileri, ziyaretlerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise dua etti. Şehit yakınları ile protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü, hain darbe girişiminin millet tarafından nasıl bastırıldığını ve birlikte olunduğunda karşılaşılan zorlukların nasıl üstesinden gelindiğinin farkındalığını artıracaklarını belirtti.

Çelik ve diğer protokol üyeleri kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.