Depremzede aile, Kütahya'daki yeni hayatını Hatay lezzetleriyle kuruyor

KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kütahya'ya yerleşen depremzede aile, evde hazırladıkları Hatay yöresine ait yemeklerin satışını yaparak geçimini sağlıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evlerinin ağır hasarlı olması nedeniyle memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan Tertemiz ailesi, Kütahya'da önce bir devlet yurduna yerleştirildi.

Yaklaşık 5 ay yurtta kaldıktan sonra devlet tarafından sağlanan kira desteğiyle bir dairede ikamet etmeye başlayan Tertemiz ailesi, evde yaptıkları Hatay mutfağına özgü yemekleri satarak hayata tutunmaya çalışıyor.

53 yaşındaki Filliye Tertemiz, AA muhabirine, depremin ardından evlerinin ağır hasarlı olması nedeniyle eşi, oğlu ve kayınvalidesiyle Kütahya'ya geldiklerini söyledi.

Depremin etkisini halen atlatamadıklarını belirten Tertemiz, "Depremde birçok akrabamızı kaybettik. Kütahya'ya yerleştik. Eşim ve oğlum da çalışmıyordu. Hayata bir yerden yeniden başlamamız gerekiyordu. Yapabileceğim tek iş ise yemek yapmaktı. Ben de Hatay yöresine ait yemekler yapıp satmaya karar verdim." dedi.

Evinde yemekleri hazırlayan Tertemiz, satış yapabilmesi için Kütahya'daki Üretken Eller Kadın Derneğinin küçük bir dükkan açma imkanı sağlayarak destek verdiğini aktardı.

Yemeklerinin Kütahyalılar tarafından beğenildiğini dile getiren Tertemiz, şöyle devam etti:

"Kayınvalidemle Hatay'a özgü içli köfte, yaprak sarma, humus, biberli ekmek, babagannuş, ıspanaklı börek gibi yemekleri yapıyoruz. Bunları Kütahya'nın tarihi Kapanaltı Çarşısı'nda bize tahsis edilen dükkanda satıyoruz. Müşterilerimiz çok memnun. Böylelikle yaptığımız yemeklerden kazandığımız para ile evimizin geçimini sağlıyoruz. Hem de Hatay mutfağını Kütahya'ya tanıştırmış oluyoruz."

Filliye Tertemiz, Hatay'a yakın zamanda dönmeyi düşünmediklerini, Hatay yöresine ait yemekler üzerine başladığı işi Kütahya'da sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.