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        Kütahya'da klonlanmış cep telefonları ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:15
        Kütahya'da klonlanmış cep telefonları ele geçirildi

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı klonlanmış cep telefonları ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Caddesi'nde M.D'nin iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, çeşitli markalara ait gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 50 klonlanmış cep telefonu ele geçirildi.

        İşyeri sahibi M.D. hakkında işlem yapıldı.

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