Yavuz Bingöl Kütahya'da şehit aileleri, gaziler ve engelliler için konser verdi

KÜTAHYA (AA) - Sanatçı Yavuz Bingöl, Kütahya'daki konserde sahne aldı.

Vefatının 50. yılında "Aşık Veysel'siz 50 Yıl" konserleri kapsamında Kütahya Valiliğinin destekleriyle şehit aileleri, gaziler ve engelliler için özel konser düzenledi.

​​​​​​​Hezar Dinari Kültür Merkezi’ndeki konserde hem Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerini hem de sevilen türkülerini seslendiren Bingöl'ün "Kütahya'nın Pınarları" türküsünü de yorumlaması izleyicilerden alkış aldı.

Vali Ali Çelik, konser sonrası yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Şehitlerin ve gazilerin millet ve devlet tarafından asla unutulmayacağını ve onlara minnet borçlu olduklarını belirten Çelik, "Rabbim bu toprakları vatan yapan, vatan kalması için canlarını, kanlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. İyi insanları, iyilikleri bu topraklardan, bizlerden uzak etmesin." ifadelerini kullandı.

Bingöl de Çelik’e destekleri için teşekkür ederek, şehitleri minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Çelik, konserin ardından Bingöl’e çini eserler hediye etti.