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        Kütahya'da yaz Kur'an kurslarında 112 Acil Çağrı Merkezi farkındalık eğitimi veriliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:08
        Kütahya'da yaz Kur'an kurslarında 112 Acil Çağrı Merkezi farkındalık eğitimi veriliyor

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya Müftülüğüne bağlı cami ve kurslarda devam eden yaz Kur'an kurslarında, 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirmesi yapıldı.

        Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere için cami ve Kur'an kurslarında çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

        Etkinlikler kapsamında Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki Buhara Siteler Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere farkındalık eğitimi verdi.

        112 Acil Çağrı Merkezi Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Ebru Turgut öğrencilere, 112 Acil Çağrı Hattı ile sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD gibi birçok kuruma ulaşıldığını, söz konusu hatta yönelik gereksiz aranmasının önlenmesi gerektiğini anlattı.

        Kurum müdürü Tamer Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, çağrı merkezinin farkındalığını artırmak için eğitimler düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, eğitimlerle yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Turgut ve beraberindekiler öğrencilerin sorularını da yanıtlayıp bilgilendirici materyaller dağıttı.

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