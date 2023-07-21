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        Kütahya'da çıkan ot yangını jandarmanın müdahalesi söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:43
        Kütahya'da çıkan ot yangını jandarmanın müdahalesi söndürüldü

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, jandarma ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Domurköy Mızıkçami mevkisindeki arı çiftliği yanındaki otluk alandan dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Yakında devriye gezen jandarma ekibi, kısa sürede yangın çıkan bölgeye ulaştı.

        Kuru otların tutuştuğunu gören jandarma, araçlarındaki yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunarak yangının büyümesini engelledi

        Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

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