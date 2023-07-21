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        Kütahya'da ressam Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerinin sergilendiği müze açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:11
        Kütahya'da ressam Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerinin sergilendiği müze açıldı

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun eserleri ile kişisel eşyalarının sergilendiği müzenin açılışı yapıldı.

        Eserlerini ve mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından, Yakupoğlu'nun Maltepe Mahallesi'nde doğup büyüdüğü evinin yanında inşa edilen müzenin açılışı için tören düzenlendi.

        Kütahya Valisi Ali Çelik, burada yaptığı konuşmasında, iyi insanların hoş bir seda bırakarak dünyadan ayrıldığını belirterek, Ahmet Yakupoğlu'nun da arkasından iyi bahsedilecek biri olarak vefat ettiğini kaydetti.

        Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nin uzun yıllar Kütahya'ya hizmet edeceğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

        "Bu müze Ahmet Yakupoğlu isminin ötesinde onun ahlakını ve faziletini yüceltecek bir mekan haline dönüşecek. Yakupoğlu bizlere eserlerinin yanı sıra yaşamıyla da birçok öğreti bırakan mümtaz bir şahsiyet. Bu hikayeyi tamamlayacak işler üretmemiz hepimizin sorumluğu. Bu müzede yer alan eserler herkesin gelip görmek isteyeceği nitelikte. Bu yönüyle müzemiz Kütahya'ya çok değer katacaktır."

        Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, Ahmet Yakupoğlu isminin yaşatılması konusunda yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini söyledi.

        Kütahya Dumlupınar üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da ressamın bıraktığı tüm değerlere sahip çıkmaya kararlı olduklarını dile getirerek, "Üniversite olarak Ahmet Yakupoğlu Külliyesi oluşturuyoruz. Müze ile buna başladık. Bu müze ülkemizde ve dünyada ilkleri barındıran bir müze olacak. İçerisinde paha biçilemeyen Ahmet Yakupoğlu’na ait eserler olacak." dedi.

        Programda, Yakupoğlu'nun öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

        Açılışı yapılan müzeyi davetliler ve vatandaşlar ziyaret etti.

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