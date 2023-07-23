Kütahya'da apartman dairesinde şüpheli ölüm

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da yalnız yaşayan bir kişi, ikamet ettiği apartman dairesinde ölü bulundu.

Servi Mahallesi Merkez Sokak’taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Kemal Kaplan'dan (62) haber alamayan komşuları ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, apartman dairesinde hareketsiz halde yatan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kaplan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya Belediyesinden emekli olan Kaplan'ın, yalnız yaşadığı öğrenildi.