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        Kütahya'da babası tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 20:41
        Kütahya'da babası tarafından bıçaklanan kişi öldü

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, tartıştığı babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Çarşamba köyünde ikamet eden Süleyman Ç. (51) ile oğlu Ali Ç. (32) arasında ev satışından dolayı tartışma çıktı.

        Olayın büyümesi üzerine yaşanan arbedede baba Süleyman Ç, Ali Ç'yi bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ağır yaralanan Ali Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili baba Süleyman Ç. ile diğer oğlu Enes Ç. (27) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Ali Ç'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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