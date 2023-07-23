Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kütahya'da oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba ile diğer oğlu tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 20:41
        Kütahya'da oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba ile diğer oğlu tutuklandı

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba ile diğer oğlu tutuklandı.

        Çarşamba köyünde dün yaşanan aile içi kavgada oğlu Ali Çakır'ı (32) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba Süleyman (51) ile oğlu Enes Çakır'ın (27) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, "kasten adam öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Çarşamba köyünde ikamet eden Süleyman ile büyük oğlu Ali Çakır arasında ev satışından dolayı tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine yaşanan arbedede baba Süleyman oğlu Ali Çakır'ı bıçaklamıştı.

        Ağır yaralanan Ali Çakır, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili baba Süleyman ile diğer oğlu Enes Çakır jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Kütahya'da babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Kütahya'da babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Aile içi kavga cinayetle sonlandı; 1 ölü, 2 gözaltı
        Aile içi kavga cinayetle sonlandı; 1 ölü, 2 gözaltı
        Kütahya'da apartman dairesinde şüpheli ölüm
        Kütahya'da apartman dairesinde şüpheli ölüm
        Kütahya'da ressam Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerinin sergilendiği müze açıldı
        Kütahya'da ressam Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerinin sergilendiği müze açıldı
        Kütahya'da çıkan ot yangını jandarmanın müdahalesi söndürüldü
        Kütahya'da çıkan ot yangını jandarmanın müdahalesi söndürüldü
        "Kuruluşun beşiği" Domaniç'te Kayı Obası şeklinde konaklama tesisi kurulacak
        "Kuruluşun beşiği" Domaniç'te Kayı Obası şeklinde konaklama tesisi kurulacak