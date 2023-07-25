Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kütahya'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntüledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:24
        Kütahya'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntüledi

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Akdağ’da yaşayan karaca, tilki, domuz ve kurtların hareketliliği fotokapanlar ile kaydedildi.

        İlçenin 2 bin 120 rakımlı dağında yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir tarafından bölgeye yerleştirilen, fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip fotokapanlar, yaban hayatını hareketliliğini kayda aldı.

        Akdemir, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıl önce başladığı yaban hayatını gözlemleme çalışmalarını Kütahya ve ilçeleri ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde sürdürdüğünü söyledi.

        Yaban hayvanları popülasyonun zengin olduğu Akdağ’da da fotokapanlar aracılığıyla gözlem yaptığını belirten Akdemir, "Kütahya’nın doğal hayatını tanımamız ve hep birlikte korumamız gerekiyor. Orman yangınlarında içindeki canlılar da yok olur. Lütfen doğaya çöp atmayalım, ormanda ateş yakmayalım.” dedi.

        Fotokapanlara kurt ve domuzların sürü halinde geçişleri ile tilki ve karacanın görüntüleri yansıdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak

        Benzer Haberler

        Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı
        Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı
        Bisiklet tartışması, silahlı-baltalı kavgaya dönüştü; o anlar kamerada
        Bisiklet tartışması, silahlı-baltalı kavgaya dönüştü; o anlar kamerada
        Kütahya'da oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba ile diğer oğlu tutuklandı
        Kütahya'da oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba ile diğer oğlu tutuklandı
        Kütahya'da babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Kütahya'da babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Aile içi kavga cinayetle sonlandı; 1 ölü, 2 gözaltı
        Aile içi kavga cinayetle sonlandı; 1 ölü, 2 gözaltı