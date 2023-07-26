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        Kütahya'da 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:14
        Kütahya'da 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Maruf Mahallesi'nde uygulama sırasında davranışlarından şüphelendikleri U.S'nin (33) kimlik bilgilerini sorguladı.

        Bu kişinin, Kocaeli'ndeki 5 ayrı mahkemeden "kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından arama kararı ile 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

        Firari hükümlü U.S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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