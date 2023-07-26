GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangına müdahale ediliyor
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Balıköy beldesine bağlı Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Çevredeki ilçe belediyelerinden de itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Bölgeye giden Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yangın söndürme çalışmalarını koordine ediyor.
Vali Çelik, yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını belirten Çelik, "Aydınlar köyü tedbir amaçlı tahliye edildi ve yerleşim yerlerine güvenlik tamponu oluşturuldu." ifadelerini kullandı.