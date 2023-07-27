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        Kütahya'da anız yangını bir fabrikanın depo ve satış mağazasına sıçradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 18:09
        Kütahya'da anız yangını bir fabrikanın depo ve satış mağazasına sıçradı

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da anız yangını yakındaki fabrikanın depo ve satış mağazasına sıçradı.

        Kütahya-Eskişehir kara yolunun 3. kilometresinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Anız nedeniyle çıktığı belirlenen yangın, yakındaki porselen firmasına ait depo ve satış mağazasına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

        Çıkan yangın Kütahya-Eskişehir kara yolunda ulaşımın da aksamasına neden oldu.

        Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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