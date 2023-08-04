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        Kütahya'da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:23
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        Kütahya'da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da otomobil ile çarpışan motosikletteki genç kurye yaralandı.

        H.S. yönetimindeki 43 EE 288 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ndeki kavşakta Kadir Erbay’ın (20) kullandığı 43 ADA 919 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Erbay, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralanan sürücünün, yemek firması kuryesi olarak çalıştığı ve sipariş edilen yemeği müşteriye götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü H.S. ile ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine götürüldü.

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