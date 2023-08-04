Gediz'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kamil B. yönetimindeki 39 LF 715 plakalı otomobil, Uluoymak Mahallesi Nakipoğlu Caddesi'nde Hakan A'nın kullandığı 43 LK 699 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklette yaralanan sürücü Hakan A. ile aynı araçtaki Necdet A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.