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        Gediz'de eve çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:16
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        Gediz'de eve çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir otomobilin, apartman dairesinin zemin kat balkon duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ehliyetsiz sürücü M.A'nın (16) kullandığı 43 AEE 288 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Ahmet İhsan Gürsoy Caddesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairenin balkon duvarına çarptı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.D. ve kaza sırasında evin balkonunda bulunan M.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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