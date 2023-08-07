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        Kütahya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:08
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        Kütahya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Turan (70) yönetimindeki 43 U 4870 plakalı otomobil, Ayvalı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Turan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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