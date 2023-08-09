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        Kütahya'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:06
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        Kütahya'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir inşaattaki iskeleden düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Caddesi'nde bir kamu kurumu binası inşaatında çalışan Salih K. (44), iskelede kalas taşıdığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düştü.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Başından ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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