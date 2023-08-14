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        Kütahya'da çantasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:35
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        Kütahya'da çantasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da çantasında 300 gram kokain ile yaklaşık 1 kilogram metamfetamin bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        İçinde şüphelinin olduğu aracı Kütahya-Eskişehir kara yolu polis noktasında durduran ekipler, bir çantadaki eşyaların içine gizlenmiş 300 gram kokain ile yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

        Gözaltına alınan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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