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        Kütahya'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:59
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        Kütahya'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da sıcaklık 40 dereceyi geçti.

        Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün kent merkezinde saat 16.00'da hava sıcaklığı 41 derece ölçülürken, nem oranı ise 16 olarak tespit edildi. Hava sıcaklığı 1929 yılından beri yapılan ölçümlerde en yüksek dereceye ulaştı.

        Kentte bazı vatandaşlar çınar, söğüt ve akasya ağaçlarının gölgesinde dinlenirken bazıları da camilerdeki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

        Ağaç gölgesinde oturan 70 yaşındaki Ahmet Çakmak, doğduğundan beri Kütahya'da böyle bir sıcaklık görmediğini söyledi.

        Yaşar Şanlı da sıcaklık nedeniyle gölge yerlerden ayrılamadıklarını dile getirdi.

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