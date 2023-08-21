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        Kütahyalı kadın girişimci yetiştirdiği lavantaları çeşitli ürünlere dönüştürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:05
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        Kütahyalı kadın girişimci yetiştirdiği lavantaları çeşitli ürünlere dönüştürüyor
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        KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Kütahyalı kadın girişimci Nida Olçar, kendisine ait arazide yetiştirdiği lavantaları işleyerek esans, kolonya, lokum gibi ürünlere dönüştürüyor.

        Merkeze bağlı Sofça köyündeki Porsuk Barajı'nın yakınında bulunan 60 dönümlük arazinin 10 dönümüne 9 ay önce lavanta diken aynı zamanda çini sanatçısı da olan 42 yaşındaki Olçar, burada kadın istihdamına da katkı sağlıyor.

        Yetiştirdiği lavantaların ilk hasadını gerçekleştiren Olçar, AA muhabirine, ilk kez yetiştirdiği lavantalardan oldukça iyi verim aldıklarını söyledi.

        İlk hasadın bir bölümünü Bulgaristan'a ihraç edeceğini belirten Olçar, "Bulgaristan'da bu sene hastalıktan dolayı lavanta yetiştirmede sıkıntılar yaşanmış. Bu sene tarlamızda yetişen lavantaların bir kısmını Bulgaristan'a göndereceğiz." dedi.

        Olçar, Kütahya'da yaklaşık 10 kişinin lavanta yetiştiriciliği yaptığını, gelecek yıllarda bu sayının daha da artmasının beklendiğini dile getirdi.

        - "Kütahya'da eylül ortasına kadar lavanta turizminden yararlanılabilir"

        Lavanta yetiştiriciliğinin aynı zamanda kentteki turizme de katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Olçar, "Isparta, Antalya gibi sıcak illerimizde lavanta yetiştiriciliği çok revaçta. Oralarda genelde temmuz ayına kadar hasatlar bitiriliyor. Kütahya'da iklim koşulları nedeniyle bu turizmden eylül ayının ortasına kadar yararlanabiliriz. Tarlamızın İstanbul-Antalya kara yolu güzergahında olması nedeniyle de Kütahya'nın lavantalarıyla anılır bir şehir olmasına katkı sunacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        - "Tıbbi aromatik merkez kurdum"

        Ürettikleri lavantaları ürüne dönüştürmek için küçük bir tesis kurduklarını anlatan Olçar, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 9 ay önce biz lavantalarımızı dikmiştik. Bu süre içinde çapaladık, gübreledik ve suladık. Bu lavantalarımızın yağlarını sıkacağız. Bu lavantalarımızdan Kütahya'nın mistik kokularını üretmeye başladık. Aizanoi, Seremonyum ve Frig adı altında esanslarımızın deneme üretimlerini yaptık. Kolonya, lavanta yağları, lavanta suyu, lavantalı lokumlar elde etmeyi başardık. Önümüzdeki süreçte lavanta içerikli farklı ürünler yapmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor."

        Nida Olçar, kadın istihdamına da önem verdiğini, yaklaşık 9 aydır da 15 kadına iş imkanı sağladıklarını sözlerine ekledi.

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