Kütahya Valisi Musa Işın görevine başladı

KÜTAHYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kütahya Valiliğine atanan Musa Işın, görevine başladı.

Işın, Valilik binası önünde Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çalışanları tarafından karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Vali Işın, karşılama töreninin ardından şeref defterini imzalayarak makamına geçti.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu onurlu görevi kendisine layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Kuruluşun ve kurtuluşun, tarihin ve şehzadelerin şehri, ecdat yadigarı Kütahya’ya vali olarak atanmaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Vali Işın, şöyle konuştu:

"Her bir insanımız varlığıyla, inancıyla, fikir ve düşünceleriyle bizim için kutsaldır ve dokunulmazdır. Yönetim anlayışımız tamamen şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcı ilkelere dayanacaktır. Bu anlayış çerçevesinde, Kütahya'mızın her alanda kalkınmasını ve refah seviyesinin yükseltilmesini milletvekillerimizle, siyasi partilerimizle, belediyelerimizle, muhtarlarımızla, özel sektörle, mesai arkadaşlarımızla ve halkımızla eşgüdüm ve işbirliği içinde başaracağız."

Musa Işın, Kütahya'da daha önce görev yapan valilere de hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.