Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya Valisi Musa Işın görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya Valisi Musa Işın görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kütahya Valiliğine atanan Musa Işın, görevine başladı.

        Işın, Valilik binası önünde Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çalışanları tarafından karşılandı.

        Polis mangasını selamlayan Vali Işın, karşılama töreninin ardından şeref defterini imzalayarak makamına geçti.

        Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu onurlu görevi kendisine layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Kuruluşun ve kurtuluşun, tarihin ve şehzadelerin şehri, ecdat yadigarı Kütahya’ya vali olarak atanmaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Vali Işın, şöyle konuştu:

        "Her bir insanımız varlığıyla, inancıyla, fikir ve düşünceleriyle bizim için kutsaldır ve dokunulmazdır. Yönetim anlayışımız tamamen şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcı ilkelere dayanacaktır. Bu anlayış çerçevesinde, Kütahya'mızın her alanda kalkınmasını ve refah seviyesinin yükseltilmesini milletvekillerimizle, siyasi partilerimizle, belediyelerimizle, muhtarlarımızla, özel sektörle, mesai arkadaşlarımızla ve halkımızla eşgüdüm ve işbirliği içinde başaracağız."

        Musa Işın, Kütahya'da daha önce görev yapan valilere de hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Leicester City, Yunus için geldi!
        Leicester City, Yunus için geldi!
        Depremde babası, dedesi ve ninesini kaybeden öğrenci, tıp fakültesini kazandı
        Depremde babası, dedesi ve ninesini kaybeden öğrenci, tıp fakültesini kazandı
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Çebi'den Büyükekşi'ye mektup!
        Çebi'den Büyükekşi'ye mektup!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Talisca kadroya alınmadı
        Talisca kadroya alınmadı
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Zerin'in ölümündeki beraat kararına aileden tepki
        Zerin'in ölümündeki beraat kararına aileden tepki
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Halka kazası
        Halka kazası
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?

        Benzer Haberler

        Kütahyalı kadın girişimci yetiştirdiği lavantaları çeşitli ürünlere dönüştü...
        Kütahyalı kadın girişimci yetiştirdiği lavantaları çeşitli ürünlere dönüştü...
        Kütahya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Kütahya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Kütahya'da polis operasyonlarında aranan 32 kişi yakalandı
        Kütahya'da polis operasyonlarında aranan 32 kişi yakalandı
        Şaphane'de ağılda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan telef oldu
        Şaphane'de ağılda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan telef oldu
        Kütahya'dan iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kütahya'dan iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya Ticaret Borsası