Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 7 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'daki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Vefa Mahallesi'ndeki alkollü bir eğlence mekanı önünde kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, kavgaya karışan M.P. (51), B.T. (25), Ö.Ç. (25), M.G. (50), L.M. (44), A.E. (48) ve S.K'yi (22) gözaltına aldı.

Bazı kişilerin hafif yaralandığı olayla ilgili eğlence mekanında yapılan aramalarda ise 6 tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.