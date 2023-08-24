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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:50 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:50
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Tavşanlı ilçesinde il dışından uyuşturucu getirip sokaklarda sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

        Belirlenen zanlılara satış yaptıkları sırada operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üst aramalarında satışa hazır yaklaşık 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.G, Y.M, A.Y. ve E.A. emniyete götürüldü.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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