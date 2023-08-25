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        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:04 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:04
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        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 5'i kadın 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yaptıkları belirlenen kişilerin adresine operasyon düzenledi.

        Adreslerde aramalar yapılırken, 5 kadın ile bu kadınlara müşteri bulduğu öne sürülen T.V. (59) gözaltına alındı.

        Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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