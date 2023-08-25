Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 5'i kadın 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yaptıkları belirlenen kişilerin adresine operasyon düzenledi.
Adreslerde aramalar yapılırken, 5 kadın ile bu kadınlara müşteri bulduğu öne sürülen T.V. (59) gözaltına alındı.
Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.