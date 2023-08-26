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        Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:39 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:48
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        Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da içkili restoran önünde yaşanan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Mithatpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren restoranın önünde silahlı kavga olduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, tabancayla yaralanan Ömer Ç'yi ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

        Bölgede yapılan incelemede tabancayla 3 el ateş edildiği belirlendi.

        Olayda kullanılan tabanca ise yakındaki bir çöp tenekesinin içinde bulundu.

        Otomobille kaçtığı öğrenilen şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

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