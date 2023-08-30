Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Büyük Zafer'in 101. yılında Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

        Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Zafer'in 101. yılında Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılında Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

        Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.

        Afyonkarahisar dan gelen Ali Osman Ertuğral, Dumlupınar şehitlerinin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

        Şehitlikte yaşadığı duyguları ifade etmekte güçlük çektiğini belirten Ertuğral, "Atalarımız bu toprakları bize kanlarıyla emanet etmişler. Vatanımıza her zaman sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Burada yaşadığımız duyguları anlatmak yetmez." dedi.

        Uşak'tan gelen Ali Osman Paksu da Dumlupınar şehitleriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

        Almanya'dan gelen Halil İbrahim Egeli ile Kütahyalı Sait Kavukçu ise şehitlikte çok duygulandıklarını ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği Kütahya'da konser verdi
        Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği Kütahya'da konser verdi
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya'da apartman dairesinde "uyuşturucu partisi" düzenleyen 4 kişi yakal...
        Kütahya'da apartman dairesinde "uyuşturucu partisi" düzenleyen 4 kişi yakal...
        Kütahya'da Büyük Taarruz'un 101. yılı kutlanıyor
        Kütahya'da Büyük Taarruz'un 101. yılı kutlanıyor
        Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı