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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:45 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:53
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
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        KÜTAHYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliği ziyaret etti.

        Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı dolayısıyla şehitliğe gelen Bak, burada şehitler için dua ederek karanfil bıraktı.

        Bak, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un yaşandığı bu toprakların Türk tarihi açısından çok önemli olduğunu,Türkiye'nin dört bir yanından gelip bu cephede şehit olanları rahmetle andıklarını söyledi.

        Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanından gençleri Dumlupınar'a getirdiklerini belirten Bak, şöyle konuştu:

        "Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunun açıldığı, ülkemizi işgal eden Yunan ordularının püskürtüldüğü ve bağımsızlığımızın perçinlendiği önemli bir meydan. Burada vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi ve bu toprakların kanla yorulduğunun, şehitlerin kanlarıyla yorulduğunun işaretlerini görüyoruz. Gençlerimiz bugün bu tabloyu ortaya koydular. Büyüyen, gelişen güçlü bir Türkiye var. Tam bağımsız bir Türkiye var. Bu yolda ilerliyoruz. Artık kendi savunma sanayisinde güçlü bir Türkiye var. Tankını, uçak gemisini, İHA ve SİHA'sını yapan savunma sanayisi güçlü bir Türkiye var. Güçlü bir Türk ordusu var."

        Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin her alanda güçlü şekilde yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.

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