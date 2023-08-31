Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 00:44 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaklaşık 105 bin metrekarelik alanda projelendirilen ve yapımı bir süre önce tamamlanan Millet Bahçesi, düzenlenen törenle açıldı.

        Evliya Çelebi Mahallesi'nde inşa edilen Millet Bahçesi'nde, çini satış binası, otopark, mescit, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yolları, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları ve basketbol sahası gibi bölümler yer alıyor.

        İşletme hakkı Kütahya Belediyesine devredilen Millet Bahçesi'nin açılışında konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

        Işın, Millet Bahçesi'nin Kütahya'ya kazandırılmasını oldukça kıymetli bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız 2018 yılından itibaren vatandaşlarımızın nefes alabilmesi, ortak alanların fazlalaştırılması ve ülkemize yeşil alanların kazandırılması, park ve bahçelerin arttırılması için bir proje başlattı. Bu projenin adı Millet Bahçesi'ydi. Bugün hakikaten belediyelerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız yerel idarelerimiz, mahalli idarelerimiz vatandaşlarımızın nefes alabilmesi ve ortak mekanları kullanabilmesi için yeşil alanlar, çocuklar için park ve bahçeler ve bu büyüklükte millet bahçeleri inşa etmeye başladılar. Bu büyük ve güzel Millet Bahçesi Kütahya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun."

        Belediye Başkanı Alim Işık da Millet Bahçesi'nin Kütahya’ya kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

        Millet Bahçesi'nin devletin imkanlarıyla yapıldığının altını çizen Işık, "Siz değerli hemşehrilerimle bu büyük eserin açılışını yapmanın onurunu, haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük eser diyorum, çünkü sadece 105 bin metrekarelik arsa değerinin bugünkü rakamlarla 1 milyar Türk lirasından fazla olduğu bir eserden bahsediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Çünkü bu iş devletimizin gücüyle oldu. Devletimizin hediyesidir. Belediyemizin kasasından bir lira çıkmadan bu büyük eser Kütahya'mıza kazandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından dua edilerek Millet Bahçesi'nin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

        Program kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, konser verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
        GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Bakan Bak: Hiç kimse, bu millete asla diz çöktüremeyecek (2)
        Bakan Bak: Hiç kimse, bu millete asla diz çöktüremeyecek (2)
        Kütahya'da orman yangını (2)
        Kütahya'da orman yangını (2)
        Bakan Bak: Hiç kimse, bu millete asla diz çöktüremeyecek
        Bakan Bak: Hiç kimse, bu millete asla diz çöktüremeyecek