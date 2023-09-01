Kütahya Adalet Sarayı'nda adli yıl açılış töreni yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Kütahya Cumhuriyet Başsavcıı Vekili Mustafa Özyürek ve Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, Adalet Sarayı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Başsavcı Vekili Özyürek, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Bir toplumun barış, huzur ve güven içinde yaşamasının koşulunun adaletin sağlanmasından geçtiğini belirten Özyürek, "Bir toplumda adalet yoksa adalet yoksa barış, huzur, güven yoktur. Bu noktada adalet mülkün temelidir. Adaletin tecellisi için emek sarf eden hakim, savcı, avukat ve memurlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Baro Başkanı Sunay ise yeni adli yılın hayırlı olması temenni etti.

Tören, adliye bahçesinde sunulan ikramların ardından sona erdi.