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        Kütahya'da kaçak akaryakıt operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:22
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        Kütahya'da kaçak akaryakıt operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, araçları üzerindeki tanklardan kaçak olduğu değerlendirilen akaryakıt aktaran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Civli Mahallesi civarında 3 zanlının araçlarındaki kaçak olduğu değerlendirilen akaryakıtı aktardığı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 araçtan birbirine karışımlı kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen tanklarda bulunan maddeyi aktaran M.A.T, A.A.T. ve M.K'yi yakaladı.

        Ekipler araçlarda yaptıkları aramada 23 adet 1 tonluk tank içinde dolu şekilde karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen madde, 3 adet boş 1 tonluk tank, jeneratö ile, pompa ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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