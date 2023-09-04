Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ekipleri, H.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada uyuşturucu madde bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.A. emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kentte ocak ayından bu yana uyuşturucu madde ticareti kapsamında 69 kişinin tutuklandığı belirtildi.