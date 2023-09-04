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        Kütahya'da bir fırıncı "Filenin Sultanları"nın şampiyonluğunu simit dağıtarak kutladı

        Kütahya'da bir simit fırını işletmecisi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olmasına dair sevincini vatandaşlara simit dağıtarak paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:31
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        Kütahya'da bir fırıncı "Filenin Sultanları"nın şampiyonluğunu simit dağıtarak kutladı
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu, Kütahya'da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren simit fırınının işletmecisi Emrah Yeşil ve çalışanları da takımın Avrupa Şampiyonluğu nedeniyle simit dağıttı.

        Daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı oyunculardan Melissa Vargas'a "nazar değmesin" diye simit dağıtılan fırında şampiyonluk için de yüzlerce kişiye simit ikramında bulunuldu.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı oyunculardan Melissa Vargas'ın posterinin asıldığı fırının çalışanlarından Rıdvan Bayram, gazetecilere, kadın voleybol milli takımı ile gurur duyduklarını belirtti.

        Karşılaşmayı heyecanla izlediklerini anlatan Bayram, şunları kaydetti:

        "Şampiyonluk kupası için çıkılan yolda bize bu gururu yaşattıkları için kadın voleybol milli takımımız ile Melissa hanıma çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Şampiyon olmamızda Melissa Wargas'ın katkısı büyük, onu ayrıca kutluyoruz."

        Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte akşama kadar yaklaşık 10 bin simit dağıtılacağı belirtildi.

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