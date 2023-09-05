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        Kütahya'da istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da, elektrik direğine çarptıktan sonra yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:47
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        Kütahya'da istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        İbrahim G. (21) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çamlıca Tabiat Parkı Mesire Alanı yakınında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü İbrahim G. ile araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen kişi, sıkıştıkları yerden çıkarılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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