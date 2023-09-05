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        Kütahya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı

        Kütahya'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:18 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:20
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        Kütahya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı
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        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mithat Paşa Caddesi’ndeki bir eğlence merkezi önünde Ö.Ç'yi (25) silahla yaraladığı iddia edilen M.E.D’yi (35) yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler M.E.D’yi, Bahçelievler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi’nde, olayda kullanılan tabancayla gözaltına aldı.

        Silahla tehdit ve yasa dışı bahis oynama suçlarından da aranan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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