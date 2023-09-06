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        Kütahya'da 8 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 166 şüpheliden 68'i tutuklandı

        ​​​​​​​Kütahya'da yılın 8 ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 166 şüpheliden 68'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:20
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        Kütahya'da 8 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 166 şüpheliden 68'i tutuklandı
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        Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 101 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 536,11 gram esrar, 70,99 gram toz esrar, 372,85 gram reçine esrar, 433,87 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2 kilo 875,83 gram metamfetamin, 1,20 gram likit metamfetamin, 3 kilo 324,34 gram sentetik kannabinoid, 709,43 gram kokain, 4 bin 898 adet sentetik ecza, 340 adet ecstasy hap, 10 hassas terazi ile 35 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 166 zanlıdan 68’i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

        Uyuşturucu kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 728 olayda 1023 şahıs yakalandı.

        8 aylık süreçte Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı 90 Narkorehber, 58 bin 76 kişiye bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yaptı.

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