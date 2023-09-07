Kütahya'da "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Etkinlikler kapsamında Zafer Meydanı’nda açılan stantlarda görev alan sağlık personeli, vatandaşlara bilgilendirme yaparak kan şekeri ve tansiyon ölçüm hizmeti veriyor.

Stantları ziyaret eden Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Sağlık Müdürü Sertaş Erarslan’dan bilgi aldı.

Börü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık konusunun sosyal devlet ilkesinin en önemli parametrelerinden birisi olduğunu belirtti.

Devletin sağlık ordusuyla gurur duyduklarını dile getiren Börü, şunları kaydetti:

“Bunu da pandemi sürecinde yakinen yaşadık. Altyapı anlamında da ülkemizde çok güzel gelişmeler oluyor. Biz Kütahya olarak inşallah yakın zamanda Şehir Hastanemizin hazırlıklarını da yapıyoruz. Hizmet kalitesinin arttırılması için bütün çalışmalar yapılmakta. Tabii gelişmelere göre daha da iyi olması için de gerekli adımlar atılıyor.”

Börü, sağlıklı toplum için vatandaşların bilinçlendirilmesi konusunu da önemsediklerini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Sertaş Erarslan da toplumda farkındalık oluşturmak adına stantlar oluşturduklarını, stantlarda görevlilerce bilgilendirmelerin yanı sıra tarama ve testlerin de yapıldığını ifade etti.