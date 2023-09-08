Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, M.O'nun uyuşturucu ticareti yaptığı ve 3 kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ve 73 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.