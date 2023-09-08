Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, M.O'nun uyuşturucu ticareti yaptığı ve 3 kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti.

        Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ve 73 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        O ülkede 140 yılın en şiddetli yağışı!
        O ülkede 140 yılın en şiddetli yağışı!
        6 Şubat'ta bebeğini ve eşini kaybetti! "Öğrencilerime dönmek istiyorum!"
        6 Şubat'ta bebeğini ve eşini kaybetti! "Öğrencilerime dönmek istiyorum!"
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Çin ‘halkın duygularını inciten’ kıyafetleri yasaklamak istiyor
        Çin ‘halkın duygularını inciten’ kıyafetleri yasaklamak istiyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Kütahya'da "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Kütahya'da 8 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 166 şüpheliden 68'i...
        Kütahya'da 8 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 166 şüpheliden 68'i...
        Kütahya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı
        Kütahya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı
        Kütahya'da istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da bir fırıncı "Filenin Sultanları"nın şampiyonluğunu simit dağıtar...
        Kütahya'da bir fırıncı "Filenin Sultanları"nın şampiyonluğunu simit dağıtar...
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı