Kütahya'da "3. Aizanoi Kısa Film Festivali" 14 Eylül'de başlayacak

ASİFSAD Başkanı Bülent Cebeci, AA muhabirine, Kütahya'nın ilk film festivali olan organizasyonun bu yıl "Çevre ve İklim Krizi" temasıyla düzenleneceğini söyledi.

Festivalin, 14 Eylül'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünde açılış konuşmaları, seçkiye giren kısa film ile belgesellerin izlenmesi, söyleşi ve konserle başlayacağını belirten Cebeci, "Bu yıl 1784 film başvurusu yapılan festivalimizde yine bu yıl ilk kez 'serbest kategori' de olacak. Tema özelinde başvuruda bulunan yapımlar arasından jüri tarafından belirlenecek filme 'Tema Özel Ödülü' verilecek. Serbest kategori ve Çevre Bilinci İklim Krizi kategorilerinde ilk 3'e giren eserlerin sahipleri ödüllendirilecek." dedi.

Cebeci, festivalin ikinci gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde sanatçılar Kıvanç Terzioğlu, Engin Çağlar, Emel Göksu, Anta Toros, Selma Kutluğ, Binnur Şerbetçioğlu, Mehmet Güleryüz ve Feza Sınar'ın katılımıyla “Yeşilçam ve Türk Sinemasının Dünü Bugünü ve Yarını" konulu söyleşi programına yer verileceğini duyurdu.

Festivalin son gün etkinliklerinin Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirileceğini aktaran Cebeci, dünyanın ilk borsasının ziyaret edilmesi, ödül töreni ve Ahmet Baran Orkestrası konseriyle programın sona ereceğini sözlerine ekledi.